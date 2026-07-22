Homenagem ao cantor Luís Represas com músicas emitidas junto ao Palácio de Belém

Músicas cantadas por Luís Represas, que morreu hoje, aos 69 anos, estão a ser emitidas junto ao Palácio de Belém, a partir de colunas colocadas nos jardins, voltadas para a rua, em homenagem ao cantor.

Segundo uma nota da Presidência da República, "na sequência da morte de Luís Represas, ouvem-se junto ao Palácio de Belém, ao longo do dia, algumas das canções que marcaram o seu percurso e o dos Trovante", como "Perdidamente", "125 Azul", "Timor" e "Feiticeira".

"As melodias, que ecoam na rua, constituem uma homenagem musical ao legado do cantor e compositor, cuja obra ocupa um lugar próprio na cultura portuguesa", lê-se na nota publicada no sítio oficial da Presidência da República na Internet.

Esta nota é acompanhada por fotografias que mostram colunas colocadas nos jardins do Palácio de Belém, voltadas para a rua, e pessoas do lado de fora a olhar para o palácio.

O Presidente da República, António José Seguro, que se encontra em Cabo Verde em visita de Estado, lamentou hoje a morte do cantor, numa mensagem de pesar em que afirmou estar chorar a morte de um amigo e um dos maiores artistas do país.

"Os maiores deixam um país a cantar. O Luís Represas será sempre um dos nossos maiores. E Portugal, em dor, canta as suas canções", declarou o chefe de Estado.

"Em nome de Portugal, curvo-me perante a sua memória com gratidão. E abraço, com profunda solidariedade, a sua família, os seus amigos, os seus companheiros dos Trovante e todos aqueles que hoje sentem que perderam alguém da sua própria casa, da nossa própria casa", acrescentou.

No fim desta mensagem, o chefe de Estado referiu: "Hoje perdi um amigo. Choro, em Cabo Verde, a sua partida. Recordo a noite fantástica do Coliseu, no passado dia 21 de março. Recordo tantos momentos bons ao longo dos anos. Saudades do futuro, Luís... Talvez um dia te encontre...".

Luís Represas, que integrava os Trovante, morreu hoje aos 69 anos. O cantor comemorava em 2026 os 50 anos de carreira.