Atletismo madeirense soma títulos nacionais

O atletismo madeirense voltou a destacar-se a nível nacional, com vários títulos, lugares de pódio e um novo recorde regional. O principal destaque vai para Clara Teixeira, da Associação Desportiva do Jardim da Serra (AJS), que se sagrou campeã nacional do lançamento do martelo, ao vencer a competição com a marca de 54,57 metros, utilizando o engenho de 4 kg.

Também Eduardo Carrolo, atleta continental que representa o Grupo Desportivo Estreito (GDE), conquistou o título nacional no salto em altura, ao ultrapassar os 2,13 metros. O atleta somou ainda a medalha de prata no salto em comprimento, com um registo de 6,93 metros.

A representação madeirense garantiu ainda outros lugares no pódio. Fábio Aguiar (CSM) foi vice-campeão nacional no salto com vara, com 4,61 metros, enquanto Constança Alves (AJS) arrecadou a medalha de bronze nos 400 metros, ao concluir a prova em 57,77 segundos. Sara Perestrelo (ADRAP) também subiu ao terceiro lugar do pódio no lançamento do peso, com a marca de 11,67 metros.

Destaque igualmente para a madeirense Cristina Neves, a representar o SL Benfica, que conquistou o título nacional dos 400 metros barreiras, impondo-se com o tempo de 60,59 segundos.

Entre as restantes prestações de mérito, Roberto Gomes (ADRAP) foi quarto classificado no salto com vara (4,00 m), Ana Beatriz Pereira (ADRAP) terminou na mesma posição na prova feminina (2,90 m), Débora Martins (CSM) foi quinta nos 400 metros (58,00 s) e Anthonella Hernandez (ADRAP) alcançou o quinto lugar no lançamento do dardo, com 32,86 metros.

Nos Campeonatos Regionais de Veteranos, disputados entre o Funchal e a Ribeira Brava, a ADRAP conquistou, pelo segundo ano consecutivo, o título coletivo.

A jornada ficou ainda marcada pelo novo recorde regional de sub-14 estabelecido por Ana Maria Silva (GDE) no lançamento do dardo. A atleta alcançou os 36,29 metros, fixando uma nova melhor marca regional do escalão.

Na estrada, Paulo Macedo (AJS) e Carolina Catanho (CDI-M) venceram o Circuito Horário do Funchal, disputado no último sábado.

Na corrida masculina, com 3,8 quilómetros, Paulo Macedo cortou a meta em 12m32s, superando Pedro Prioste (Ludens Clube de Machico), segundo classificado com 12m39s, e Francisco Luís (CDI-M), terceiro com 12m46s.

Em femininos, Carolina Catanho confirmou o favoritismo ao triunfar com o tempo de 17m37s. Carolina Boulhosa (Grupo Desportivo das Corticeiras) terminou na segunda posição, em 17m55s, enquanto Graciela Olival, do Clube de Atletismo do Funchal (CAFH), completou o pódio.

Com títulos nacionais, medalhas, recordes regionais e vitórias na estrada, o fim de semana voltou a evidenciar o excelente momento vivido pelo atletismo madeirense.