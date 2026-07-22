Funchal com maior aumento (58%) da oferta de casas para arrendar em Portugal

A oferta de habitação disponível para arrendamento de longa duração no Funchal aumentou 58% no 2.º trimestre de 2026, face ao mesmo período do ano passado, colocando a capital madeirense no topo das capitais de distrito e regiões autónomas com maior crescimento do stock de casas para arrendar em Portugal.

Os dados divulgados hoje pelo idealista indicam que, enquanto o número de imóveis disponíveis para arrendamento desceu 22% a nível nacional, para um total de 40.716 habitações, o Funchal registou a maior subida do país, à frente de Viana do Castelo (57%), Vila Real (50%) e Ponta Delgada (44%).

Também ao nível dos distritos e ilhas, a Madeira destacou-se pela positiva. A ilha registou um aumento de 50% na oferta de casas para arrendar, sendo apenas ultrapassada por Beja, que apresentou um crescimento de 65%. Seguiram-se Bragança (44%), Portalegre (41%) e São Miguel (40%).

Em sentido contrário, os principais centros urbanos continuam a perder oferta. Coimbra (-58%) e Porto (-52%) registaram as maiores quebras entre as capitais de distrito, enquanto Lisboa viu o stock de habitações para arrendar diminuir 27%. Nos distritos, Coimbra (-49%), Porto (-42%) e Lisboa (-20%) lideraram as descidas.

Apesar dos números expressivos registados na Madeira, o porta-voz do idealista, Ruben Marques, alerta para a necessidade de interpretar estes dados à luz da dimensão dos mercados locais. "Quando falamos de mercados com crescimentos superiores a 50%, é importante perceber o que está por detrás desses números. Em cidades com pouca oferta de arrendamento, uma subida de 50% pode representar apenas algumas dezenas de imóveis adicionais, um volume que não chega para alterar substancialmente as condições do mercado local", afirma, citado no artigo.

O responsável acrescenta que a principal preocupação continua a centrar-se nas áreas metropolitanas, onde a escassez de habitação para arrendar permanece mais acentuada e a pressão sobre as famílias é maior, o que pode ser o caso do Funchal no caso específico da realidade insular.

A análise do idealista/data mostra ainda que, face ao 1.º trimestre de 2026, o stock nacional de habitação para arrendamento se manteve praticamente inalterado, registando uma ligeira diminuição de 0,3%.

Os dados foram recolhidos e analisados pelo idealista/data, plataforma de análise de mercado do grupo idealista, com base na sua base de dados própria e em informação pública e privada, utilizada para apoiar decisões de investimento e avaliação nos mercados de Portugal, Espanha e Itália.