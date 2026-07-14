Câmara da Calheta promoveu atelier de Verão para crianças na Biblioteca Municipal

A Câmara Municipal da Calheta, em parceria com o CEDECS - Centro de Estudos e Desenvolvimento de Educação, Cultura e Social da Calheta, promoveu o atelier de Verão ‘Biblioteca Divertida’, que decorreu na Biblioteca Municipal da Calheta, situada na Casa das Mudas. O grupo foi formado por oito crianças, residentes no concelho da Calheta.

O atelier ‘Biblioteca Divertida’ foi dirigido a crianças dos 6 aos 10 anos e procurou proporcionar um programa diversificado de actividades lúdicas, educativas e culturais, especialmente concebido para promover uma ocupação saudável e enriquecedora dos tempos livres durante a interrupção lectiva. Assim, o atelier procurou, através de uma abordagem dinâmica e participativa, estimular a criatividade, a curiosidade, o espírito crítico e a autonomia das crianças, incentivando simultaneamente o desenvolvimento de competências sociais, emocionais e cognitivas. Tendo uma forte componente recreativa, o atelier pretendeu ainda despertar nas crianças o interesse pelo património histórico e cultural do concelho e da Região, incentivando simultaneamente o contacto com diferentes formas de expressão artística e cultural.

Ao longo da semana, o grupo participou em visitas guiadas a museus, oficinas de teatro e de ginástica, sessões de leitura, jogos didácticos, actividades de artes plásticas, ateliers de culinária e outras experiências pedagógicas, promovendo o contacto com a cultura, o património e diferentes formas de expressão artística. As actividades foram planeadas para proporcionar experiências significativas e diversificadas, contribuindo para a formação integral dos participantes e fomentando valores como a cooperação, o respeito, a criatividade e a cidadania activa.

Com esta iniciativa, a Câmara Municipal da Calheta sublinha o seu compromisso com a promoção de actividades educativas e culturais dirigidas à população mais jovem, incentivando hábitos de leitura, a criatividade, o convívio e a ocupação saudável dos tempos livres, através de uma oferta formativa diversificada e de qualidade.