Arranque da 2.ª fase dos exames nacionais mobilizou centenas de alunos

Teve início, esta terça-feira, 21 de Julho, a 2.ª fase das Provas Finais do Ensino Básico e dos Exames Finais Nacionais do Ensino Secundário, marcada pela realização das provas de Português do 9.º e 12.º anos, bem como dos exames de Literatura Portuguesa, História da Cultura e das Artes e Economia.

Na Madeira, segundo a Secretaria Regional de Educação, Ciência e Tecnologia, a participação foi elevada. A Prova Final de Português do 9.º ano registou a maior taxa de comparência, com 48 dos 49 alunos inscritos a realizarem o exame (98%).

O Exame Final de Literatura Portuguesa foi realizado, em duas escolas, por cinco dos sete alunos inscritos, o correspondente a uma participação de 71,4%.

O Exame Final de História da Cultura e das Artes que decorreu em seis escolas, contou com 14 dos 15 alunos inscritos, o equivalente a uma participação de 93,3%.

O Exame Final de Economia foi efectuado, em nove escolas, por 38 dos 41 alunos inscritos, o correspondente a uma participação de 92,7%.

O Exame Final de Português foi realizado, em 15 escolas, por 492 dos 540 alunos inscritos, o equivalente a uma participação de 91,1%.