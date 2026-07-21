'Os Grandes Azuis' inaugura mural para assinalar 10.º aniversário

A Associação para Pessoas com Autismo Os Grandes Azuis inaugura, no próximo dia 30 de Julho, pelas 11 horas, um mural comemorativo do seu 10.º aniversário, numa cerimónia que decorrerá na sede da instituição, em Santo Amaro.

Da autoria da artista Fátima Spínola, o mural presta homenagem a uma década de trabalho da associação em prol das pessoas com Perturbação do Espectro do Autismo e das suas famílias, simbolizando os valores da inclusão, da diversidade e da participação ativa na comunidade, conforme refere a associação, em comunicado.