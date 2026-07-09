Madeira acolhe comemorações do 51.º aniversário da Independência de São Tomé e Príncipe

A Região Autónoma da Madeira recebe, entre os dias 10 e 12 de Julho, as comemorações oficiais do 51.º aniversário da Independência da República Democrática de São Tomé e Príncipe, numa iniciativa organizada conjuntamente pela Embaixada de São Tomé e Príncipe em Portugal e pelo Governo Regional da Madeira, que assinala os profundos laços históricos, culturais e humanos entre os dois arquipélagos atlânticos de língua portuguesa.

O programa arranca na sexta-feira, 10 de Julho, pelas 15 horas, com a inauguração do Consulado Honorário de São Tomé e Príncipe na Madeira, um momento de especial significado para o reforço das relações institucionais entre a Madeira e aquele país lusófono.

Pelas 17 horas, na Reitoria da Universidade da Madeira, realiza-se a conferência 'Potencialidades de Negócios e Investimento: Madeira – São Tomé e Príncipe', dedicada às oportunidades de cooperação económica, empresarial e de investimento entre os dois territórios.

O ponto alto das comemorações terá lugar no sábado, 11 de Julho, no Parque Urbano da Nazaré, onde decorrerá uma grande celebração aberta ao público, reunindo cultura, tradição, desporto e música.

O dia começa, pelas 9 horas, com um encontro de futebol amigável entre uma selecção de São Tomé e Príncipe e uma equipa do Resto do Mundo, promovendo o convívio e a amizade através do desporto.

A partir das 15h30, o Parque Urbano da Nazaré recebe autoridades, convidados e a comunidade são-tomense residente na Madeira para um vasto programa cultural que integra a apresentação do Tchiloli – 'A Tragédia do Marquês de Mântua e do Imperador Carlos Magno', uma das mais emblemáticas manifestações culturais de São Tomé e Príncipe, actuações de artistas são-tomenses, como o DJ Queima-Bilha e o músico Mister Page, danças tradicionais, contos e adivinhas populares, bem como um bailinho tradicional madeirense, pelo Grupo Folclórico MonteVerde, simbolizando o encontro entre duas culturas atlânticas unidas pela língua portuguesa e pela amizade entre os seus povos.

Durante a tarde será igualmente sorteado um bilhete de viagem para São Tomé e Príncipe.

À meia-noite terá lugar um dos momentos mais solenes das comemorações, com a Chamada da Pátria, a entoação dos hinos nacionais de São Tomé e Príncipe e de Portugal e as intervenções institucionais do Embaixador de São Tomé e Príncipe em Portugal, Esterline Género, e do secretário regional de Economia, José Manuel Rodrigues, em representação do presidente do Governo Regional da Madeira.

As comemorações encerram no domingo, 12 de Julho, pelas 9 horas, com uma Missa de Acção de Graças, presidida por D. Nuno Brás, Bispo do Funchal, na Sé do Funchal.