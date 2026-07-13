Nove pessoas morrem na Índia após colapso de lixeira devido a chuvas torrenciais
Nove trabalhadores de uma fábrica de incineração de resíduos na região de Pune, no oeste da Índia, morreram no colapso acidental de uma lixeira provocado por chuvas torrenciais, anunciou a empresa responsável.
O acidente ocorreu na quarta-feira passada, quando uma montanha de resíduos destinados à produção de eletricidade desabou sobre um edifício, explicou a companhia Antony Waste Handling Cell, sediada em Pimpri Chinchwad.
Das 23 pessoas soterradas sob os escombros, nove foram retiradas sem vida. Três permaneciam hospitalizadas na segunda-feira, segundo o jornal Times of India.
"O acidente foi causado por chuvas incessantes, que desestabilizaram uma lixeira com milhares de toneladas de resíduos e danificaram a estrutura do edifício", acrescentou a empresa.
A atividade da fábrica foi suspensa até nova ordem. Inundações e deslizamentos de terra são frequentes durante a época de monções na Índia. Cientistas alertam que o aquecimento global aumenta a intensidade e a frequência destes fenómenos.