Suspeito do homicídio em Câmara de Lobos fica em prisão preventiva

O suspeito do homicídio ocorrido na manhã da passada quarta-feira, na Avenida Nova Cidade, em Câmara de Lobos, ficou em prisão preventiva, na sequência da decisão do Tribunal do Funchal.

Ao que o DIÁRIO apurou, junto da presidente da Comarca da Madeira, juíza Teresa de Sousa, o arguido ficou indiciado pela prática do crime de homicídio qualificado, tendo o juiz de instrução decidido aplicar a medida de coacção mais gravosa.

Como o DIÁRIO noticiou, a vítima e o suspeito residiam em andares contíguos do mesmo edifício e eram vizinhos. Entre ambos existia um historial de desavenças antigas, num conflito que se teria prolongado ao longo do tempo e que envolveria também elementos das respetivas famílias.

O crime ocorreu na via pública, onde a vítima foi atingida com uma arma branca. O alerta mobilizou os Bombeiros Voluntários de Câmara de Lobos e a Equipa Médica de Intervenção Rápida (EMIR), que efetuaram manobras de reanimação no local.

O homem foi transportado em estado crítico para o Hospital Dr. Nélio Mendonça, mas acabou por não resistir à gravidade dos ferimentos.