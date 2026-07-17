Prisão preventiva para suspeito de homicídio de octogenário em Lisboa

O homem de 60 anos suspeito de ter assassinado, em abril de 2024, um octogenário na sua residência, em Lisboa, para o roubar, ficou em prisão preventiva, disse ontem à agência Lusa fonte da Polícia Judiciária (PJ).

O suspeito, que já tinha antecedentes criminais por roubos com violência, tinha sido detido no concelho da Sertã, distrito de Castelo Branco, como indicou na quarta-feira a PJ, em comunicado.

Segundo a Polícia Judiciária, o suspeito está "fortemente indiciado pela prática de um crime de homicídio qualificado e de um crime de roubo", ocorridos em abril de 2024.

"A vítima, um homem com 87 anos, foi encontrado na sua residência, em Lisboa, em adiantado estado de decomposição, manietado nos pulsos e nos tornozelos, apresentando indícios de ter sido alvo de violência extrema", descreveu a PJ.

De acordo com a investigação, o homem vivia sozinho e era conhecido por transportar habitualmente dinheiro consigo, circunstância que terá motivado o crime.

Ainda segundo a PJ, o detido confessou a autoria do homicídio, alegando dificuldades financeiras relacionadas com um problema de jogo compulsivo, depois de ter perdido, na noite anterior ao crime, vários milhares de euros em plataformas de jogo 'online'.

Presente hoje a tribunal para primeiro interrogatório, o suspeito ficou sujeito à medida de coação de prisão preventiva.

O inquérito foi dirigido pelo Departamento de Investigação e Ação Penal (DIAP) de Lisboa.