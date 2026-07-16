Prisão preventiva para suspeito da morte de mulher em Santana

O homem de 58 anos suspeito de ter provocado a morte de uma mulher de 66 anos, de nacionalidade alemã, na noite da passada terça-feira, em Santana, ficou em prisão preventiva após ter sido presente, esta tarde, a primeiro interrogatório judicial no Tribunal do Funchal, confirmou, ao DIÁRIO, a presidente da Comarca da Madeira, juíza Teresa de Sousa.

A medida de coacção foi aplicada no final da audição, prosseguindo agora o processo de investigação conduzido pela Polícia Judiciária.

Como o DIÁRIO noticiou, a vítima terá estado envolvida num desentendimento com o suspeito, identificado como senhorio da habitação onde residia, na Estrada da Feiteira de Cima, em Santana.

Confronto entre vizinhos resulta na morte de mulher de 66 anos em Santana Suspeito afirma que reagiu em legítima defesa após a vítima ter utilizado alegadamente um gás-pimenta

Segundo os elementos apurados, durante o confronto a mulher terá alegadamente utilizado gás-pimenta contra o homem. O suspeito sustenta que reagiu em legítima defesa, empurrando a vítima. Na sequência da queda, a mulher terá embatido com a cabeça numa levada existente nas imediações, sofrendo ferimentos que acabaram por provocar a sua morte.

O alerta mobilizou os Bombeiros Voluntários de Santana, o delegado de saúde e elementos da Polícia Judiciária, que assumiram desde o primeiro momento a investigação da ocorrência.