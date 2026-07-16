PSD Machico questiona estado de conservação da ponte da praia da Maiata

O PSD Machico manifestou preocupação com o estado de conservação da ponte da praia da Maiata, considerando que a degradação visível da infraestrutura levanta dúvidas quanto às condições de segurança para quem a utiliza diariamente.

Em comunicado, a estrutura social-democrata sublinha que, "sem qualquer intenção de criar alarmismo", considera ser do interesse público saber se foram realizadas inspecções técnicas recentes e se a ponte reúne todas as condições necessárias para continuar aberta à circulação em segurança. O partido entende que esta preocupação assume maior relevância pelo facto de a ponte integrar, já este fim-de-semana, a parte final do percurso do Trail Natura do Porto da Cruz, prova que deverá reunir centenas de atletas.

Perante esta situação, o PSD Machico apela às entidades competentes para que prestem esclarecimentos à população sobre o estado da infraestrutura e confirmem, de forma transparente, se existem pareceres técnicos que atestem que a sua utilização decorre em segurança.