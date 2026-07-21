Grupo Girão conquista primeira certificação Animal Welfair da Madeira na produção de ovos do solo

O Grupo Girão, empresa madeirense com mais de 40 anos de experiência na produção, classificação e embalamento de ovos, acaba de alcançar um marco histórico: tornou‑se a primeira empresa da Região Autónoma da Madeira a obter a certificação Animal Welfair na produção de ovos do solo.

"Este reconhecimento internacional confirma o compromisso contínuo do Grupo Girão com práticas de bem‑estar animal, sustentabilidade e qualidade alimentar, reforçando o investimento estratégico que tem vindo a realizar na transição da produção em gaiola para sistemas de produção em solo", indica nota à imprensa.

Com uma trajectória de mais de quatro décadas no setor avícola, o Grupo Girão tem apostado de forma consistente na modernização das suas explorações, na formação das equipas e na implementação de sistemas produtivos que respeitam o comportamento natural das aves.

Nos últimos anos, a empresa intensificou o investimento em infraestruturas de produção em solo, garantindo melhores condições de mobilidade, conforto e bem‑estar às galinhas poedeiras. Esta evolução representa um passo decisivo na adaptação às exigências atuais dos consumidores e às tendências europeias de produção responsável.

A certificação Animal Welfair é uma das mais rigorosas da Europa, avaliando critérios como liberdade de movimento, acesso a recursos, saúde, comportamento natural e condições ambientais. A sua obtenção demonstra que o Grupo Girão cumpre integralmente os requisitos definidos pelos protocolos científicos do esquema de certificação.

Para o consumidor, esta certificação garante transparência, confiança e segurança alimentar, assegurando que os ovos produzidos respeitam padrões elevados de bem‑estar animal.

A passagem da produção em gaiola para sistemas de produção em solo representa uma mudança estrutural no setor avícola. Este modelo permite às aves expressarem comportamentos naturais, reduz o stress animal e melhora a qualidade final do produto.

O Grupo Girão assume esta transição como parte da sua visão estratégica: produzir ovos de forma responsável, alinhada com as expectativas dos consumidores e com as melhores práticas europeias.

João César Nunes, administrador do grupo refere que: "Este marco reforça o nosso compromisso com a qualidade, o bem‑estar animal e a inovação. Ser a primeira empresa certificada na Madeira é motivo de orgulho, mas sobretudo uma responsabilidade que continuaremos a honrar com rigor e transparência".

O Grupo Girão dedica‑se à produção, classificação e embalamento de ovos, sendo uma referência regional pela sua experiência, qualidade e capacidade de adaptação às exigências do mercado. A empresa mantém uma estratégia contínua de investimento em sustentabilidade, bem‑estar animal e modernização tecnológica.