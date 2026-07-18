Leilão de animais movimenta Feira Agropecuária e rende mais de 2.500 euros

O tradicional leilão de animais na 69.ª Feira Agropecuária da Madeira decorre no sítio da Santa, no Porto Moniz e reúne este sábado centenas de criadores, produtores e visitantes.

O secretário regional de Agricultura e Pescas, Nuno Maciel, esteve presente e destacou a forte adesão à iniciativa e a importância da feira para a valorização do sector primário regional. No leilão foram apresentados 13 animais — 10 borregos, dois vitelos e um carneiro —, tendo todos sido arrematados. A venda permitiu angariar um total de 2.510 euros, reflectindo, segundo a organização, o interesse demonstrado pelos participantes e o dinamismo da actividade pecuária na Região.

Durante a visita ao recinto, Nuno Maciel contactou com agricultores, criadores, expositores e restantes participantes, sublinhando o papel da Feira Agropecuária na promoção dos produtos regionais, na dinamização da pecuária e na preservação das tradições rurais da Madeira.