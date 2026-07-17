Marítimo da Madeira Andebol SAD no grupo B da European League
O Marítimo da Madeira Andebol SAD ficou colocando no grupo B, da fase de grupos da EHF European League de andebol masculino, sorteio que ditou esta manhã, na Áustria, que os madeirenses vão ter pela frente os espanhóis do Bidasoa, finalistas da Taça de Espanha, os islandeses do FH Hafnarf Jordur 2.º classificado na Islândia e os franceses do Limoges Handball 4.º classificado na liga de França.
A primeira jornada da fase de grupos está agendada para 29 de Setembro. Passam para a fase seguinte, os dois primeiros classificados dos oito grupos, a que se juntarão posteriormente as formações eliminadas da Liga dos Campeões. Por resolver ainda está o dossier do recinto onde os maritimistas irão fazer casa.