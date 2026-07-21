Migração tecnológica suspende venda do GIRO a 31 de Julho e 1 de Agosto

No âmbito do processo de modernização e transição digital, o Sistema de Bilhética GIRO será alvo de uma intervenção técnica, que terá início às 19h30 de sexta-feira, dia 31 de julho, estando a retoma do sistema planeada para as 9h30 do dia seguinte, sábado, 1 de Agosto.

"Com o objectivo de evitar constrangimentos e garantir que as viagens no início do mês decorrem com total normalidade, apela-se vivamente a todos os utilizadores do transporte público para que antecipem a compra ou renovação dos seus passes mensais antes do período de intervenção", indica nota à imprensa.

Revela ainda que, "durante o período da intervenção, os agentes Payshop e as bilheteiras dos postos de atendimento estarão indisponíveis". Relativamente às máquinas automáticas de venda, conforme prossegue a mesma nota, "estas conseguirão efectuar carregamentos, contudo, não emitirão a respectiva factura durante o intervalo de tempo referido".

"Salvaguarda-se que todas as restantes operações de transporte se manterão operacionais, visto que os equipamentos e validadores dos autocarros estão preparados para funcionar em modo offline. Assim, a aquisição e validação de títulos a bordo não será afectada durante a intervenção", acrescenta.

Por fim, refere que "esta operação garantirá uma maior resiliência, segurança e qualidade de serviço ao Sistema de Bilhética GIRO". "Lamenta-se desde já os incómodos que esta paragem técnica possa causar", conclui.