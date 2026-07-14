Kiev prorroga lei marcial e mobilização geral até 31 de Outubro

O parlamento ucraniano prolongou hoje até 31 de outubro a lei marcial e mobilização geral decretadas em resposta à invasão russa iniciada em fevereiro de 2022.

"O período de mobilização geral na Ucrânia foi prolongado por 90 dias, a partir de 02 de agosto de 2026, devido à manutenção da agressão armada da Federação Russa", por proposta do Presidente, Volodymyr Zelensky, declarou o parlamento ucraniano em comunicado.

A lei marcial será prorrogada a partir dessa mesma data, adiantou a mesma fonte, explicando que isso "contribuirá para a adoção das medidas necessárias para repelir a agressão armada, garantir a segurança nacional e eliminar as ameaças à independência do Estado ucraniano e à sua integridade territorial".

Nos últimos meses, a Rússia conquistou territórios no leste da Ucrânia, particularmente em Donetsk, província que --- juntamente com Lugansk, ambas na região do Donbass --- tem sido palco de conflitos desde 2014 entre separatistas pró-Rússia e forças governamentais ucranianas.

Moscovo anexou as províncias parcialmente ocupadas de Donetsk, Lugansk, Kherson e Zaporijia em setembro de 2022 e avançou também em Kharkiv, Sumi e Dnipropetrovsk, para além de ter anexado a península da Crimeia em 2014.

Estas ações não foram reconhecidas pela comunidade internacional.

A mobilização geral na Ucrânia implica a convocação obrigatória de todos os homens entre os 25 e 60 anos de idade para as forças armadas, tendo de estar todos registados militarmente a partir dos 18 anos.

A lei marcial, uma restrição de direitos e liberdades só possível em tempo de guerra ou de crise interna, proíbe os homens aptos para o serviço militar de sair do país, salvo raras exceções de saúde ou familiares e obriga os cidadãos elegíveis a terem sempre consigo os documentos de registo militar.