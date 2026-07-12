Julho e Agosto travam quebra das aposentações Região soma 350 aposentados desde Janeiro. Educação, saúde e autarquias concentram a maioria das saídas. Esta é a notícia que faz manchete na edição do DIÁRIO de Notícias da Madeira deste domingo, 12 de Julho.

O destaque fotográfico da primeira página diz respeito à notícia Gatos fora de controlo No Porto Santo, associação alerta para o agravamento do número de animais errantes por falta de veterinário e acusa a Câmara de não responder aos pedidos de reunião.

Outros destaques:

Arquitectura começa nas pessoas Madeirense integra a equipa da ANA que repensa os aeroportos e defende espaços mais humanos, intuitivos e emocionalmente significativos

Tranquada pede mais qualidade na Autonomia Ex-presidente do parlamento defende uma nova etapa de maturidade política e explica porque nunca quis depender da actividade pública

E, por fim, Cabaz alimentar desce 2% na Madeira

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