AFM promove Marítimo-Nacional a 1 de Agosto

A Associação de Futebol da Madeira vai promover, em parceria com a Comissão das Comemorações dos 50 anos da Autonomia, um jogo de preparação entre o Marítimo e Nacional, a realizar no próximo 1 de Agosto, às 21 horas, no Estádio do Marítimo.

Esta foi a solução encontrada pelo organismo liderado por Rui Coelho para contornar um problema ditado pelo calendário da I Liga e que impossibilita a realização do Torneio da Autonomia. Sendo assim, foi acordado com os dois clubes a disputa do 'Troféu Autonomia', “por forma a não comprometer a preparação desportiva dos clubes madeirenses que disputarão, na semana seguinte, a primeira jornada das competições profissionais nacionais”.

A Associação de Futebol da Madeira “lamenta profundamente que circunstâncias totalmente alheias à sua vontade tenham impossibilitado a concretização de um projecto que considerava de elevado interesse para a Região” e em comunicação enviada esta tarde ao Governo, manifestou a sua total disponibilidade para continuar a colaborar em futuras iniciativas enquadradas, tanto nas Comemorações dos 50 Anos da Autonomia, como em outros projectos de relevante interesse público para o desenvolvimento do desporto regional.

As entradas para o primeiro dérbi madeirense da época custam 5 euros e haverá neste jogo momentos 150 anos do DIÁRIO.