Domicílios veterinários em toda a Madeira
Na Biovetnatura, levamos os cuidados veterinários até si.
Prestamos consultas ao domicílio em toda a ilha da Madeira, para animais de companhia e grandes animais, com uma resposta próxima, prática e ajustada às necessidades de cada caso.
Este serviço é particularmente útil para animais com dificuldade de deslocação, tutores com horários exigentes, famílias com vários animais e também para situações em explorações pecuárias que exigem acompanhamento no local.
Pode contar connosco para:
✔ Consultas ao domicílio;
✔ Vacinação e medicina preventiva;
✔ Acompanhamento clínico;
✔ Apoio ao maneio sanitário.
Na clínica, em casa ou na exploração, estamos mais perto.
Machico | Santana | Toda a ilha
291 575 122 | 966 529 489
biovetnatura.pt
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Biovetnatura — Nós cuidamos!