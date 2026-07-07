Domicílios veterinários em toda a Madeira

Na Biovetnatura, levamos os cuidados veterinários até si.

Prestamos consultas ao domicílio em toda a ilha da Madeira, para animais de companhia e grandes animais, com uma resposta próxima, prática e ajustada às necessidades de cada caso.

Este serviço é particularmente útil para animais com dificuldade de deslocação, tutores com horários exigentes, famílias com vários animais e também para situações em explorações pecuárias que exigem acompanhamento no local.

Pode contar connosco para:

✔ Consultas ao domicílio;

✔ Vacinação e medicina preventiva;

✔ Acompanhamento clínico;

✔ Apoio ao maneio sanitário.

Na clínica, em casa ou na exploração, estamos mais perto.

Machico | Santana | Toda a ilha

291 575 122 | 966 529 489

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