O primeiro-ministro, Luís Montenegro, rejeitou hoje que exista "um caos" no processo de classificação digital dos exames nacionais, adiantando que estão corrigidas 99,5% das provas até ao momento.

"Não há nenhum caos nos exames em Portugal, lamento dizer. Não há um caos, há problemas, que nós gostaríamos que não existissem, é verdade", afirmou Luís Montenegro, em resposta ao Livre no debate sobre o estado da nação, que decorre na Assembleia da República.

Depois da co-porta-voz do Livre Isabel Mendes Lopes ter instado o chefe do executivo a pedir desculpa a estudantes e comunidade escolar, Luís Montenegro adiantou que até ao momento estão corrigidas 99,5% das provas, cujo prazo de divulgação das notas termina sexta-feira.

Esta manhã, o ministro da Educação, Ciência e Inovação, estão classificados 99,3% dos itens, mas as principais dificuldades mantêm-se às disciplinas de Português e Matemática.