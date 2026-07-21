CHEGA diz que ministro da Administração Interna "já não reúne condições" para continuar no cargo

O deputado do CHEGA, Francisco Gomes, defendeu que "o ministro da Administração Interna, Luís Neves, já não reúne condições políticas para permanecer no cargo, acusando-o de ter falhado na liderança da tutela das forças de segurança e de ter perdido a confiança de muitos profissionais do sector".

Segundo o parlamentar, "a actuação do ministro tem sido marcada por sucessivos erros políticos e por uma incapacidade de responder aos principais problemas que afetam a PSP, a GNR e os restantes serviços sob tutela do Ministério da Administração Interna".

O ministro já demonstrou que não tem autoridade política nem capacidade para liderar uma das áreas mais sensíveis do Estado. Portugal precisa de alguém que defenda as forças de segurança e não de alguém que as deixou entregues ao abandono e que está no cargo para servir a si mesmo". Francisco Gomes, deputado na Assembleia da República

Francisco Gomes acusa ainda o governante de não ter sabido "valorizar as forças de segurança, apontando como exemplos aquilo que considera ser a degradação das condições de trabalho, a insuficiência de meios, a falta de efectivos e a ausência de uma política de valorização das carreiras".

O deputado sustenta igualmente que "existem profissionais que se sentem alvo de pressões ou perseguições disciplinares por discordarem da actual liderança, defendendo que estas situações devem ser plenamente esclarecidas pelas entidades competentes".

As forças de segurança precisam de respeito. Em vez disso, temos visto o agravamento das condições de trabalho e uma tutela que não compreende a importância da missão que estes homens e mulheres desempenham todos os dias". Francisco Gomes, deputado na Assembleia da República

O parlamentar dirigiu também críticas ao posicionamento do ministro, afirmando que "a sua nomeação não resulta de competência, mas objectivos políticos".

A única razão pela qual Luís Neves é ministro é porque o governo da República quer calar as investigações ao primeiro-ministro, no âmbito do caso ‘Spinumviva’, e a Miguel Albuquerque, no âmbito do caso ‘Ab Initio’. É só isso. Querem tapar a corrupção". Francisco Gomes, deputado na Assembleia da República

Na parte final das declarações, Francisco Gomes reiterou "o pedido de demissão do ministro, considerando que o Ministério da Administração Interna necessita de uma nova liderança para restaurar a confiança das forças de segurança e dos cidadãos".

"Portugal merece um ministro que esteja ao lado das forças de segurança e que coloque a defesa da ordem pública acima de outros interesses políticos. O actual ministro já demonstrou que é um boneco nas mãos de Luís Montenegro e um mau boneco", concluiu.