Cruzeiros 2026

A Intertours sugere-lhe duas propostas únicas para explorar alguns dos destinos mais fascinantes da Europa a bordo dos navios da Costa Cruzeiros.

Com voos incluídos, acompanhamento permanente de Assistente Nortravel, excursões seleccionadas, pacote de bebidas e pensão completa, só precisa de fazer as malas e desfrutar de uma experiência repleta de conforto, paisagens deslumbrantes e momentos memoráveis.

Reserve já o seu lugar e prepare-se para viver uma experiência única entre os majestosos fiordes da Noruega ou as águas cristalinas do Mar Egeu!

Costa Diadema - Cruzeiro nos Fiordes da Noruega

Preço por pessoa, em quarto duplo, desde 2.460€

Partida: 5 de Setembro - 8 dias / 7 noites

Destaques da viagem:

5 excursões incluídas

Pacote de bebidas incluído

Assistente Nortravel durante toda a viagem

Pensão completa a bordo

Itinerário: voo de Lisboa a Copenhaga • Hellesylt • Geiranger • Olden • Stavanger • Kiel • Hamburgo • Copenhaga e voo até Lisboa

O programa inclui voos TAP em classe económica (1 bagagem até 23 kg), cruzeiro de 7 noites em pensão completa com pacote de bebidas Lunch & Dinner, visitas guiadas a Hamburgo e Copenhaga com guia em português, excursões em Geiranger, Bergen ou Alesund (conforme a data de partida) e Stavanger, companhamento do Assistente Nortravel em Olden, transporte em autocarro de turismo, Seguro Multiviagens Plus Cruzeiro, taxas portuárias, de aviação (sujeitas a alteração), turismo, serviço e quota de serviço do navio.

Não inclui: voo de / para o Funchal, despesas de reserva, despesas de carácter pessoal e serviços não mencionados como incluídos.

Costa Fortuna - Egeu Idílico: Istambul, Atenas e Ilhas Gregas

Preço por pessoa, em quarto duplo, desde 2.761€

Partida: 3 de Setembro - 9 dias / 7 noites

Destaques da viagem:

6 excursões incluídas

Pacote de bebidas incluído

Assistente Nortravel durante toda a viagem

Pensão completa a bordo

Itinerário: voo de Lisboa a Atenas • Istambul • Mikonos • Creta • Rodes • Santorini • Pireu • Atenas e voo até Lisboa

O programa inclui voos Aegean em classe económica (1 bagagem até 23 kg), cruzeiro de 7 noites em pensão completa com pacote de bebidas Lunch & Dinner, visita guiada a Atenas com entrada na Acrópole, cxcursão de dia inteiro a Istambul com almoço incluído, visitas privadas em Creta, Rodes e Santorini, acompanhamento do Assistente Nortravel em Mikonos, transporte em autocarro de turismo, Seguro Multiviagens Plus Cruzeiro, taxas portuárias, de aviação (sujeitas a alteração), turismo, serviço e quota de serviço do navio.

Não inclui: voo de / para o Funchal, despesas de reserva, taxa governamental de entrada em Santorini, Atenas e Mikonos (pagamento obrigatório a bordo), despesas de carácter pessoal e serviços não mencionados como incluídos.

Tanto o preço como a disponibilidade destes cruzeiros estão sujeitos a alterações e deverão ser reconfirmados no acto da reserva.

Para informações mais detalhadas ou reservas, contacte a Intertours através do 291 208 920 ou do email [email protected]

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