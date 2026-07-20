Estudantes da Ribeira Brava com vantagens no acesso a residência universitária em Benfica

Os estudantes universitários do concelho da Ribeira Brava que frequentem instituições de ensino superior na área metropolitana de Lisboa já podem candidatar-se a uma vaga na Residência Universitária de Calhariz, em Benfica. As candidaturas arrancaram hoje e decorrem até 9 de Agosto, através de um formulário online disponibilizado pela Câmara Municipal.

A iniciativa, como anunciado pela autarquia recentemente, resulta de um protocolo de colaboração entre a Câmara Municipal da Ribeira Brava e a Junta de Freguesia de Benfica, criado com o objectivo de apoiar as famílias do concelho nos custos de alojamento dos estudantes deslocados para a capital.

As regras de candidatura, selecção, atribuição e renovação das vagas encontram-se definidas no regulamento disponível no portal do município, onde estão estabelecidos os critérios de elegibilidade, bem como os direitos e deveres dos beneficiários.

A Residência Universitária de Benfica, gerida pela Junta de Freguesia, dispõe de 120 camas, das quais 80 são destinadas a estudantes bolseiros e 40 ao contingente geral. Segundo a autarquia, esta parceria representa uma alternativa ao actual mercado de arrendamento em Lisboa, proporcionando uma solução de alojamento mais acessível para os estudantes ribeira-bravenses.

Os interessados podem obter mais informações através do endereço de correio eletrónico [email protected].