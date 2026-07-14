Bolsas de estudo chegam a mais 600 universitários Revisão do regulamento aumenta em 20% o número de beneficiários e eleva limite para os 800 euros. Governo contrata 47 técnicos de apoio à infância em vésperas de greve. Esta é a notícia que faz manchete na edição do DIÁRIO de Notícias da Madeira desta quarta-feira, 15 de Julho.

O destaque fotográfico desta primeira página diz respeito à notícia Pobreza, doença e abandono "Há portugueses sem casa, sem dinheiro e sem futuro", alerta Francisco Soares, presidente de ONG que acompanha centenas de lusodescendentes devastados pelo sismo na Venezuela.

Outros destaques:

SESARAM investe 3,7 milhões em telerradiologia Contrato garante leitura de 159 mil TAC e ressonâncias para três anos

Polícia investiga homicídio por negligência em Santana

E, por fim, 'Concertos L' traz oito espectáculos Artistas de renome actuam na Estalagem da Ponta do Sol entre Agosto e Outubro.

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