Madeira mantém os combustíveis mais baratos do País

A Secretaria Regional de Economia refere que na próxima semana os combustíveis na Madeira mantêm-se com os preços mais baratos em comparação aos Açores e ao território nacional. Em comunicado, dá conta que a Região Autónoma da Madeira vai continuar a praticar os "preços máximos de venda ao público (PMVP) dos combustíveis inferiores aos homologados nos Açores e no território continental, apesar da actualização em alta dos preços da gasolina, do gasóleo rodoviário e do gasóleo colorido e marcado (GCM)."

Tal como noticiado na edição desta sexta-feira do DIÁRIO, os combustíveis ficarão mais caros a partir de segunda-feira, mas o aumento será inferior ao que resultaria da evolução dos mercados internacionais graças à aplicação do princípio da neutralidade fiscal pelo Governo Regional, que volta a reduzir o Imposto sobre os Produtos Petrolíferos (ISP).

O secretário regional da Economia, José Manuel Rodrigues, destaca que esta tem sido uma prioridade permanente do Governo Regional desde o início da guerra no Médio Oriente. “O Plano de Contingência e Mitigação definido pelo Governo Regional tem tido como objetivo assegurar que a Madeira mantenha preços dos combustíveis inferiores aos praticados no continente e nos Açores. Esta é uma medida essencial para preservar a competitividade das nossas empresas e evitar um agravamento do custo de vida dos cidadãos e das famílias madeirenses”, afirma.

De acordo com o despacho conjunto das Secretarias Regionais de Economia e das Finanças, a gasolina super sem chumbo IO95 aumenta 2,2 cêntimos por litro, passando a apresentar um PMVP de 1,768 euros por litro. O gasóleo rodoviário sobe 2,8 cêntimos, fixando-se nos 1,666 euros por litro, enquanto o gasóleo colorido e marcado regista igualmente um aumento de 2,8 cêntimos, para um PMVP de 1,224 euros por litro.

Face à Região Autónoma dos Açores, a Madeira continuará a praticar preços inferiores em todos os produtos. No caso da gasolina super sem chumbo IO95, o PMVP na Região será 6,4 cêntimos inferior ao valor homologado nos Açores, onde o litro se fixa em 1,832 euros. Já o gasóleo rodoviário apresentará um diferencial de 8,7 cêntimos por litro, tendo em conta que nos Açores o preço máximo se situa nos 1,753 euros por litro. No segmento do gasóleo colorido e marcado, a diferença é ainda mais expressiva, com a Madeira a praticar um PMVP 22,9 cêntimos abaixo do registado nos Açores, onde o litro custa 1,453 euros.

Também em comparação com o território continental, a Região mantém preços mais baixos. A gasolina super sem chumbo IO95 apresenta um PMVP inferior em 13 cêntimos por litro face ao continente, onde o preço é de 1,898 euros por litro. No gasóleo rodoviário, o diferencial é de 12,9 cêntimos por litro, atendendo a que no continente o preço médio se fixa em 1,795 euros por litro. Já no gasóleo colorido e marcado, a diferença é de 17,1 cêntimos por litro, uma vez que o preço médio no território continental é de 1,395 euros por litro.

"Apesar da atualização semanal dos preços, a Madeira continua, assim, a assegurar combustíveis a preços mais competitivos do que os praticados nos Açores e no continente, contribuindo para atenuar os custos suportados pelas famílias e pelas empresas da Região", termina a nota enviada.