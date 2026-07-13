Atenção às burlas no arrendamento de férias

A Polícia de Segurança Pública (PSP) e a Airbnb lançaram uma nova campanha de sensibilização para alertar os consumidores para o aumento das burlas associadas ao arrendamento de alojamentos para férias, numa altura em que cresce a procura por reservas para o Verão.

Sob o lema ‘Férias em Segurança’, a iniciativa pretende reforçar a prevenção contra fraudes cada vez mais frequentes no ambiente digital, apelando aos utilizadores para que adoptem comportamentos de segurança durante todo o processo de reserva.

Entre as principais recomendações divulgadas pela PSP e pela plataforma de alojamento está a necessidade de nunca clicar em ligações inesperadas recebidas por correio electrónico, mensagens ou redes sociais, uma vez que estas podem encaminhar os utilizadores para páginas falsas concebidas para roubar dados pessoais ou financeiros. As entidades aconselham ainda a denunciar imediatamente qualquer suspeita de burla junto das autoridades. A campanha alerta igualmente para a importância de desconfiar de ofertas "demasiado boas para serem verdade", sobretudo quando apresentam preços muito abaixo do mercado ou exigem pagamentos elevados antecipadamente. Outra das recomendações passa por nunca efectuar pagamentos através de transferência bancária directa, privilegiando sempre os sistemas de pagamento disponibilizados pelas plataformas oficiais.

A PSP e a Airbnb defendem ainda que todas as reservas, comunicações com anfitriões e pagamentos sejam realizados exclusivamente através de plataformas de confiança, evitando contactos ou negociações fora desses canais, onde deixam de existir mecanismos de protecção para os consumidores.

No plano da segurança digital, a campanha recomenda também a utilização de palavras-passe diferentes para cada conta e a activação da autenticação multifactor, medida que dificulta o acesso indevido às contas dos utilizadores.

A parceria entre a PSP e a Airbnb pretende promover uma utilização mais segura das plataformas de alojamento, protegendo hóspedes e anfitriões e contribuindo para reduzir o número de vítimas deste tipo de criminalidade.

A mensagem final da campanha resume o principal conselho das autoridades: "Na dúvida, não arrisque. Denuncie qualquer tentativa de burla à PSP."

Segundo um comunicado divulgado pela PSP e pela Airbnb, os burlões estão a direccionar cada vez mais os seus esquemas para viajantes de todas as idades, recorrendo a páginas falsas que imitam plataformas conhecidas, mensagens de ‘phishing’ e pedidos de pagamento fora dos canais oficiais.