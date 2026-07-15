Atropelamento ferroviário junto à Ribeira de Santarém corta Linha do Norte

Um jovem com idade entre os 20 e os 25 anos morreu hoje na sequência de um atropelamento ferroviário junto à Ribeira de Santarém, encontrando-se às 11:15 a circulação na Linha do Norte interrompida no sentido Norte-Sul, disse à Lusa a proteção civil.

Fonte do Comando Sub-Regional da Lezíria do Tejo informou que o homem, com idade entre 20 a 25 anos, foi atropelado junto a uma passagem de nível perto da Ribeira de Santarém, tendo sido mobilizados para o local 12 operacionais, com o apoio de cinco veículos.

A CP -- Comboios de Portugal informou na rede social Facebook que o serviço ferroviário na Linha do Norte está interrompido entre Santarém e Santana-Cartaxo devido "a um incidente na via".