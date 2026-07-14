JPP defende redução do IVA, linha de ferry e mais cadeias de distribuição

Desde o PAEF que o IVA na Madeira subiu de 16 para 22% e, como destaca Luís Martins, "mantém-se assim até hoje". O JPP continua a defender uma redução gradual do IVA, para diminuir o custo de vida.

Com o mesmo objectivo, propõe a criação de uma ligação marítima por ferry com o continente para diminuir os custos de transporte.

Luís Martins também defende a vinda de mais cadeias de distribuição para aumentar a concorrência e baixar os preços pagos pelos madeirenses.