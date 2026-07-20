"Queremos, sobretudo, conseguir uma boa performance", diz o piloto Filipe Freitas

Filipe Freitas regressa ao Rali da Madeira, para “uma prova extensa".

O nosso objectivo passa por andar o melhor possível. Partimos sem qualquer meta em termos de resultados, livres de qualquer pressão, e queremos andar depressa. De 'faca nos dentes' vamos tentar nos divertir e dar o máximo de espectáculo possível. Adoptaremos o nosso ritmo e veremos, no final do primeiro dia, aonde nos situamos. Aí, então, poderemos definir novos objectivos para esta participação. Queremos, sobretudo, conseguir uma boa performance, que vá de encontro ao que toda a equipa e merece e que honre todo o belo trabalho que tem desenvolvido". Filipe Freitas

Segundo nota à imprensa, Filipe Freitas tem 54 anos de idade e a sua estreia nos ralis remonta a 1998 com um Citroën AX GTi. Nos dois anos seguintes destacou-se numa competição monomarca com Citroën Saxo e passou depois ao volante de carros mais competitivos. Obteve a sua primeira vitória absoluta em 2005 com um VW Golf IV Kit-Car. Foi campeão madeirense em 2013 com um Mitsubishi Lancer Evo X e em 2016 aos comandos de um Porsche 997 GT3. Desde 2019 que utiliza o actual Porsche 991 GT3 e foi campeão regional do agrupamento em 2020 e 2022. Recentemente, venceu duas classificativas, ao nível absoluto, no Rali da Calheta.