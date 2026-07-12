Lisboa vence XVIII Edição do Torneio Inocêncio de Freitas

A equipa de Lisboa venceu este domingo a XVIII edição do Torneio Inocêncio de Freitas, que decorreu entre os dias 10 e 12 de Julho, nos campos de ténis da Quinta Magnólia, no Funchal.

Na final, a formação lisboeta superiorizou-se ao Funchal Mix, revelando maior consistência ao longo dos encontros e conquistando o título da competição. A equipa vencedora foi composta pelas duplas Santos Costa/Manuel Sousa, João Santos/Gil Reis e Manuel Sousa/Fernando Magarreiro, enquanto o Funchal Mix alinhou com José Graça/Isaque Silva, Francisco Albuquerque/Duarte Sousa e José Graça/Emanuel Faria.

Na disputa pelo terceiro lugar, o Funchal A venceu o estreante Porto Vigorosa por 2-1, assegurando o último lugar do pódio.

Com a participação de 38 atletas oriundos da Madeira, do Porto e de Lisboa, o torneio voltou a afirmar-se como uma referência do ténis de veteranos na Região. Ao longo de três dias de competição, a prova promoveu o convívio, o fair play e o espírito desportivo, prestando simultaneamente homenagem a Inocêncio de Freitas, uma das figuras históricas do ténis madeirense.

O Clube de Ténis do Funchal destacou ainda o contributo dos patrocinadores e das entidades públicas regionais que apoiaram a realização do evento, reafirmando o compromisso de continuar a promover iniciativas que valorizem a modalidade e preservem o legado de Inocêncio de Freitas.