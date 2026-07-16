Jaime Filipe Ramos diz que o debate só acontece porque finalmente há estabilidade política

O líder parlamentar do PSD começou a sua intervenção lembrando que este é "o primeiro debate do Estado da Região em três anos" porque nos anos anteriores as crises políticas que lavaram a eleições antecipadas impediram que se chegasse ao fim das sessões legislativas.

A estabilidade parlamentar e governativa foi conseguida pela "vontade popular que se fartou da brincadeira" dos partidos que provocaram as crises políticas.

Jaime Filipe Ramos destaca a evolução da economia nos anos recentes, das condições de vida e a redução da carga fiscal que, assegura, vai continuar a ser "a maior" na Madeira.

O deputado do PSD reconhece que há problemas na habitação mas que esse problema só se resolver "com acção" e que "é isso que o governo está a fazer".

Jaime Filipe Ramos estranhou que, no debate de hoje, a oposição não fizesse referência às duas maiores obras, o novo hospital e a unidade de saúde do Porto Santo. "Silêncio total".

Destacou os apoios sociais e as políticas para jovens, garantindo que o "pessimismo" que é o único discurso da oposição "não faz qualquer sentido" e não é compreendido pela população.

Jaime Filipe Ramos garante que o o PSD vai continuar a reivindicar, na República, a garantia dos direitos dos madeirenses e, sobretudo, que "nos deixem governar".

Terminou com o compromisso de manter a estabilidade política que foi a "vontade da população em 2025".