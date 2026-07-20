Dois doentes urgentes transportados para a Madeira

Antes do final de domingo, dois doentes que necessitavam de assistência médica urgente foram transportados do Porto Santo para a Madeira, em missões aeromédicas asseguradas pela Força Aérea Portuguesa.

A primeira evacuação realizou-se durante a madrugada, enquanto a segunda ocorreu já durante a tarde de domingo.

As duas missões foram efectuadas pela Esquadra 751 – 'Pumas', com recurso a um helicóptero EH-101 Merlin, garantindo a transferência dos doentes para receberem os cuidados de saúde necessários.