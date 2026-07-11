O que destacam os jornais deste sábado

Público:

- "Só 2% dos exames são reapreciados mas a nota sobe em 76% dos casos"

- "Tragédia em Almeria. Encurralados pelas chamas: o dia em que Espanha viveu o seu Pedrógão"

- "Congresso. Livre vai mudar a liderança e discutir se muda o partido"

- "Investigação. Fortuna do jogo ilegal financia escola judaica em Sintra"

- "Reportagem. Estes moradores lutaram contra megaprojetos e ganharam"

- "Entrevista. 'Havia picos de consumo de água em Almada às 2h na manhã'"

- "Especial. Do copo ao prato, os novos caminhos da cerveja"

- "Futebol. Começa a era Jorge Jesus: 'A seleção tem de jogar o dobro'"

Jornal de Notícias:

- "Menor espancado, desnutrido e forçado a mendigar nas ruas"

- "Corrida ao cartão Porto, que garante transportes públicos gratuitos"

- "Imigrantes têm mais estudos, mas ganham menos que os portugueses"

- "Superior. Atrasos impedem alunos de utilizar exames em candidatura"

- "Espanha. Incêndio mata vários turistas na Andaluzia"

- "Vinho do Porto. Sete anos depois, há um novo vintage"

- "Onda de calor. Venda de ventoinhas e ares-condicionados portáveis disparou"

- "Com Jesus, é para 'jogar o dobro'. Ronaldo 'nunca será um problema'"

- "'Seleção é mais que um clube. Quem não partilhar essa ideia não tem hipótese'"

Correio da Manhã:

- "Plataforma digital de correção. Ministério esconde contrato de urgência. Adjudicação direta para desbloquear problema"

- "O novo selecionador Jorge Jesus exige 'Seleção tem de jogar o dobro'"

- "PJ deu 10% das obras a empreiteiro amigo do ministro Luís Neves"

- "Benfica. Ligação ao treinador dá vantagem a Palhinha na Luz"

- "Hoje. Jogadores do Benfica gostam mais de Marco"

- "Avançado. Lesões de Ioannidis deixam Sporting em alerta"

- "'Burlão do amor' saca milhares de euros a mulheres vítimas"

- "Cidadãos protestam. Falta de Água em Almada já afeta restaurantes"

- "Nova legislação. Obras ameaçam rendas de inquilinos idosos"

- "Mais caro. Gasóleo com subida brutal"

- "Segurança Social. Atraso do Estado safa suspeitos de burla de 500 milEuro"

O Jogo:

- "'Temos de jogar o dobro'. Jorge Jesus apresentado como selecionador e com discurso a prometer romper com o passado"

- "'É fácil trabalhar com Cristiano'"

- "'Bernardo? Não vamos ter problema'"

- "'Para mim, os nomes não contam'"

- "'Melhor meio-campo do Mundo? Onde?'"

- "Pedro Proença confiante na aposta: 'Vai potenciar tudo ao máximo'"

- "FC Porto. Diogo costa dá exemplo. Capitão visita Olival nas férias"

- "Domingos Andrade a caminho do Botafogo"

- "Benfica. Palhinha aceita baixar o salário. Médio determinado em rumar à Luz"

- "Sporting. Hjulmand já assinou"

- "Mundial'2026. Merino volta a atacar. Carrasco de Portugal novamente decisivo"

A Bola:

- "O treinador do povo. Jorge Jesus oficializado como selecionador"

- "'Será sempre Ronaldo a decidir o que quer fazer'"

- "Um dia disse ao Neymar: 'tu finish'"

- "Bernardo Silva não é um problema, já falei com ele"

- "'Portugal tem de jogar o dobro, senão fica tudo igual'"

- "Nova águia mostra-se hoje. Benfica-Flamengo. 19H30. Jogo de preparação"

- "Campeão brasileiro é o primeiro adversário à porta aberta, no Estádio do Algarve"

- "SAD faz esforço para dar Palhinha a Marco Silva"

- "Treinador quer mais um extremo"

- "Sporting. Arábia também chama por Pedro Gonçalves"

- "Clube saudita prepara-se para apresentar proposta entre os Euro20 e os Euro25 milhões"

- "Salvador Blopa é para emprestar"

- "FC Porto. Diogo Costa à capitão. Guarda-redes foi visitar o grupo ao Olival antes de ir de férias"

- "Mundial 2026. Quartos de final Espanha-Bélgica 2-1. Merino volta a decidir perto do final do jogo"

Record:

- "Jesus mostra enorme ambição no início de nova era. Muita fé. 'Portugal tem de jogar o dobro'. 'Ronaldo nunca será um problema para a seleção nem para mim'. Com contrato até 2030, JJ desmente ter falado com Pepe"

- "Pedro Proença deixa elogios. 'Com ele vamos estar sempre mais perto da vitória'

- "Tempo corre a favor das águias. Palhinha aproxima-se"

- "Benfica. Receção ao St. Gallen pode ser à porta fechada. Pedida clarificação sobre castigo. Hoje há exame no Algarve"

- "Sporting. Seguem para estágio mas ainda podem sair. Pote e Bragança viajam na incerteza. Hjulmand já assinou pelo At. Madrid. Perfil do jovem reforço inglês. Derry era leão antes de o ser"

- "FC Porto. Médio sul-coreano do Feyenoord. Hwang In-Beom no radar portista. Diogo Costa visita o Olival antes das férias e volta dia 25"

- "Real Madrid. Mourinho começa a trabalhar. 'Estou aqui para ajudar todos a serem melhores"

- "Mundial'26. Merino decide e marca duelo coma França"

- "Famalicão. Carlos Carvalhal na calha"