Marginal estreia 'House Keepers' no sábado

A música electrónica ganha um novo projecto na Madeira com a estreia de 'House Keepers', uma iniciativa de Natacha Glizz e Santiago Veloso, que sobe ao palco do Marginal no próximo sábado, 18 de Julho.

O conceito propõe uma viagem pela cultura House e pelos seus diversos subgéneros, revisitando clássicos intemporais da música electrónica e cruzando-os com sonoridades contemporâneas. "A iniciativa pretende aproximar diferentes gerações, valorizando um género musical que continua a marcar pistas de dança em todo o mundo", refere um comunicado enviado.

A estreia de 'House Keepers' convida o público a redescobrir a riqueza e a diversidade da música House, num ambiente pensado tanto para os apreciadores do género como para quem procura novas experiências sonoras.

Mais do que um evento pontual, 'House Keepers' nasce com uma visão de continuidade. Segundo Natacha Glizz, o projecto foi concebido para valorizar a cultura House nas suas diferentes expressões e já estão previstas novas iniciativas, reforçando a intenção de criar um espaço de encontro para artistas, DJs e público em torno deste universo musical.