Estado da Nação em debate também nos jornais

Bom dia. Eis as primeiras páginas dos jornais nacionais desta quinta-feira, 16 de Julho de 2026, dia em que o Parlamento debate o Estado da Nação, no primeiro ano do Governo de Luís Montenegro.

Na revista Visão:

- "E se, há 70 anos, Gulbenkian não tivesse legado a fortuna a Portugal? O que teríamos perdido em cultura, arte, educação, saúde, ciência e ação social"

- "Exames. O chumbo de Fernando Alexandre"

- "Desporto. Ver futebol deixa-nos mais felizes"

- "Conservas. O renascimento do peixe em lata"

- "Se7e. A grande odisseia de Christopher Nolan"

No Correio da Manhã:

- "Luís Neves escondeu empresa familiar. Tinha de declarar a sociedade"

- "Bebé de três meses abanado até à morte por companheiro da avó"

- "Alarme no dragão com assédio a Diogo Costa"

- "Benfica. Crise de centrais atrasa saída de António Silva"

- "Sporting. Flávio Gonçalves é a nova joia leonina"

- "Inglaterra 1 Argentina 2. Argentina de Messi na final"

- "Detido na Sertã. Homem mata idoso para pagar jogo online"

- "Caos nos exames. Montenegro culpa professores por perturbação"

- "Travessia do Tejo. Terceira ponte e um túnel nas ligações de Lisboa ao Sul"

- "Estatística. Pobreza atinge 8,6% das pessoas que trabalham"

- "Faro. 80 mil litros de cerveja para festa motard"

No Público:

- "Como vai a nação"

- "Mundial. Alma e sete vidas de Messi levam Argentina à final"

- "Ensino superior. Incerteza na plataforma pode adiar novas bolsas de estudo"

- "Caso Luís Neves. Empreiteiro de Barcelos foi contratado 17 vezes pela PJ"

- "Cultura. Entrada gratuita nos museus provoca perda de sete milhões"

- "Médio Oriente. EUA e Irão querem vencer uma guerra pelo cansaço"

- "Água em Almada. Problema está 'nas freguesias mais ricas', diz Inês de Medeiros"

No Jornal de Notícias:

- "Braga é a região onde o salário médio mais subiu, mas fosso para Lisboa é de 500 euros"

- "Ministra ameaça fixar preços dos combustíveis"

- "Exames. 'Resistência" de professores perturbou o processo, diz Montenegro"

- "Mundial 2026. Argentina deu a volta à Inglaterra (2-1) e vai à final com Espanha"

- "Serpa. Detido por causar a morte de bebé com abanões"

- "Boavista encerra todas as atividades depois de falhar pagamentos"

- "Paredes. Fogo arrasa armazéns e põe cem empregos em risco"

- "Padre Américo. Penafiel recorda o homem que acolheu os pobres"

- "Vilar de Mouros. Cinco dias e cartaz robusto no festival mais antigo"

No Diário de Notícias:

- "Alfândega apreende 757 remédios contrafeitos por dia"

- "Estado da Nação. Montenegro desgastado e com novos e velhos problemas"

- "Cinema. As rosas e os espinhos de uma família"

- "Judo. Telma Monteiro faz balanço da nova vida"

- "Exames Nacionais. Declarações de Montenegro sobre exames foram 'murro no estômago' lamentam diretores "

- "Guerra. Irão garante ter planos para retomar negociações com os EUA"

- "Discussão. PS alerta para 'estigmatização' de ciganos"

- "Embaixadora da Irlanda.'O alargamento da EU é a melhor ferramenta para a segurança e a prosperidade no nosso ambiente'"

No Negócios:

- "Governo prepara OE sem revisão do PIB"

- "Estado da Nação. Economia tremida e polémicas com ministros debilitam Montenegro"

- "Credores do BES podem pedir reembolsos a partir de dezembro"

- "Lançado concurso para Girabolhos. Construção pode demorar 12 anos"

- "Agência internacional de Energia preocupada com minerais críticos"

- "Supervisão. Há 93 mil milhões em depósitos sem proteção do Fundo de Garantia"

- "Banca. Trade Republic já tem IBAN nacional para atrair clientes"

No O Jornal Económico:

- "Ministra do Trabalho admite regresso do pacote laboral"

- "China falha meta de crescimento pela primeira vez desde a pandemia"

- "Menos de 1% dos imigrantes recebe RSI"

- "Governo espera propostas vinculativas para a TAP até 29 de julho"

- "Investidores chamados a explorar negócios"

- "60 mil milhões em renováveis estão bloqueados em Portugal''"

- "Pablo López, da Trade Republic.'Em cinco anos queremos ser o banco nº1 de Portugal'"

- "PIB per capita deverá cair para 80% com revisão populacional"

- "Novos certificados do Tesouro captam 120 milhões de euros"

- "Oferta de casas para compra desceu 8,4%"

No Record:

- "Sporting. Flávio vale ouro. Leões acreditam que é a próxima estrela da formação"

- "Mundial'26. Inglaterra 1-2 Argentina. Mais uma reviravolta épica. Decisão com Espanha no domingo"

- "Benfica. António Silva certo no Bournemouth"

- "Era a alternativa. Estrasburgo desvia Ibrahima Ba"

- "FC Porto. Cardoso Varela resgatado. Volta a casa após polémica"

- "Bednarek e a exigência do estágio. 'Neste momento odiamos o preparador físico'"

No O Jogo:

- "FC Porto. Cardoso Varela regressa a casa. Dragões dão segunda oportunidade ao avançado, após fuga para a Croácia e profundo arrependimento"

- "Ainda sem acordo por Hwang"

- "Mundial'2026. Inglaterra 1-2 Argentina. Do fundo da alma. Embate de cortar a respiração coloca campeões na final"

- "Benfica. Kaminski dá asas. Trunfo para duelo europeu"

- "Estrasburgo também quer Ba"

- "Sporting. Flávio convence Borges. Jovem extremo nos planos"

- "Bragança pode ficar e renovar"

- "Boavista. Bessa encerra as portas. Decretado fecho das atividades"

- "Sub-21. 'Vamos querer ajudar Jesus'. Luís Freire completa um ano no cargo"

E no A Bola:

- "Alerta Geny. Moçambicano é alvo de ingleses e sauditas"

- "Sporting não quer deixá-lo sair, mas o dinheiro pode falar mais alto"

- "Condição física de Ioannidis continua a preocupar"

- "Flávio Gonçalves e Gabriel Silva convencem Rui Borges"

- "Troca de centrais acelera. António Silva já tem acordo com o Bournemouth/ Ibrahima Ba muito perto da Luz"

- "Aston Villa vai atacar Palhinha"

- "FC Porto. Segunda oportunidade para Varela. Jogador, menor, tinha saído em litígio do Dragão"

- "'É hora de trabalhar o físico'. Bednarek"

- "Mundial 2026. Inglaterra 1-2 Argentina. Messi e Enzo em busca do 'bi'"

- "Futebol. Como Setúbal desapareceu do mapa nacional"

- "Sub-21. Luís Freire cumpre um ano de selecionador e sonha com algo inédito"