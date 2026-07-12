Títulos dos jornais de hoje

Público:

- "Polícia Judiciária recebe em média dois casos de extorsão sexual por dia"

- "Série especial. As histórias nunca contadas dos portugueses na Guerra Civil de Espanha"

- "XVII Congresso. Livre assume-se como o futuro da esquerda e aponta ao poder"

- "Guerra na Ucrânia. Zelensky reforça ataques de longo alcance que já afetam Crimeia"

- "Exames nacionais. A saga de um classificador sem provas. 'Isto não se faz a ninguém'"

- "Calor extremo. Trabalhar com 40ºC? A lei não define quando é preciso parar"

- "Investigação. 'Já bati muito, já levei muito': polícias assumem brutalidade policial"

- "Clara Ferreira Alves. 'A Europa vai armar-se até aos dentes para quê? Para passar forme?'"

Jornal de Notícias:

- "Mais de 200 arguidos libertados por excesso de prisão preventiva"

- "Ensaiar com a Tuna foi o 'medicamento' receitado pelo médico de família a Leonor"

- "Entrevista. 'A arte da guerra está a transforma-se num jogo de vídeo'. Afonso Seixas Nunes, padre especialista no uso de armas autónomas"

- "Matosinhos. Câmara recusa que terrenos da refinaria tenham 50% de habitação"

- "Gulbenkian. Os 70 anos da fundação que mudou Portugal"

- "Benfica 1 -- Flamengo 2. Águias em estreia ainda sem ritmo para o samba carioca"

- "Mafra. Bombeiro paga multa de 210 euros por queimar a filha de quatro anos"

- "Exames. Alunos da 2ª fase com mais três dias para candidatura ainda na 1ª"

O Jogo:

- "Benfica 1 -- Flamengo 2. FC Porto 1 -- Hibernian 1. Engasgados"

- "Encarnados derrotados no Algarve por brasileiros rodados e calibrados"

- "Golo de Borja Sainz e três bolas nos ferros num ensaio carregado de oportunidades portistas"

- "Mercado. Coreano Hwang (Feyenoord) referenciado e proposta por Sales (Flamengo)"

- "Sporting. Al Ahli pretende Trincão e Pote"

- "V. Guimarães. Entrevista. Nelson Oliveira. 'Quiseram fazer de mim bode expiatório'"

- "Mundial'2026. Noruega -- Inglaterra 1-2. Bellingham 'very british'"

A Bola:

- "Águia de Marco deixa promessas. Encarnados derrotados em jogo que foi tudo menos amigável. Benfica 1 -- 2 Flamengo"

- "'Queremos reforçar a equipa e vamos fazê-lo'. Marco Silva"

- "Treinador apostou no 4x2x3x1 e apresentou praticamente duas equipas"

- "Jovem Umeh saiu lesionado"

- "Pavlidis marcou de penálti"

- "Sporting. 'Sporting cria jogadores diferenciados'. Jesse Derry entusiasmado na apresentação"

- "Rui Borges levou 31 jogadores para estágio no Algarve"

- "FC Porto. Hwang In-beom referenciado para concorrer com Froholdt"

- "Borja Sainz marcou no empate (1-1) com o Hibernian"

- "Mundial 2026. Quartos de final. Noruega - Inglaterra. Grande golo de Schjelderup não chegou"