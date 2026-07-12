Títulos dos jornais de hoje
Público:
- "Polícia Judiciária recebe em média dois casos de extorsão sexual por dia"
- "Série especial. As histórias nunca contadas dos portugueses na Guerra Civil de Espanha"
- "XVII Congresso. Livre assume-se como o futuro da esquerda e aponta ao poder"
- "Guerra na Ucrânia. Zelensky reforça ataques de longo alcance que já afetam Crimeia"
- "Exames nacionais. A saga de um classificador sem provas. 'Isto não se faz a ninguém'"
- "Calor extremo. Trabalhar com 40ºC? A lei não define quando é preciso parar"
- "Investigação. 'Já bati muito, já levei muito': polícias assumem brutalidade policial"
- "Clara Ferreira Alves. 'A Europa vai armar-se até aos dentes para quê? Para passar forme?'"
Jornal de Notícias:
- "Mais de 200 arguidos libertados por excesso de prisão preventiva"
- "Ensaiar com a Tuna foi o 'medicamento' receitado pelo médico de família a Leonor"
- "Entrevista. 'A arte da guerra está a transforma-se num jogo de vídeo'. Afonso Seixas Nunes, padre especialista no uso de armas autónomas"
- "Matosinhos. Câmara recusa que terrenos da refinaria tenham 50% de habitação"
- "Gulbenkian. Os 70 anos da fundação que mudou Portugal"
- "Benfica 1 -- Flamengo 2. Águias em estreia ainda sem ritmo para o samba carioca"
- "Mafra. Bombeiro paga multa de 210 euros por queimar a filha de quatro anos"
- "Exames. Alunos da 2ª fase com mais três dias para candidatura ainda na 1ª"
O Jogo:
- "Benfica 1 -- Flamengo 2. FC Porto 1 -- Hibernian 1. Engasgados"
- "Encarnados derrotados no Algarve por brasileiros rodados e calibrados"
- "Golo de Borja Sainz e três bolas nos ferros num ensaio carregado de oportunidades portistas"
- "Mercado. Coreano Hwang (Feyenoord) referenciado e proposta por Sales (Flamengo)"
- "Sporting. Al Ahli pretende Trincão e Pote"
- "V. Guimarães. Entrevista. Nelson Oliveira. 'Quiseram fazer de mim bode expiatório'"
- "Mundial'2026. Noruega -- Inglaterra 1-2. Bellingham 'very british'"
A Bola:
- "Águia de Marco deixa promessas. Encarnados derrotados em jogo que foi tudo menos amigável. Benfica 1 -- 2 Flamengo"
- "'Queremos reforçar a equipa e vamos fazê-lo'. Marco Silva"
- "Treinador apostou no 4x2x3x1 e apresentou praticamente duas equipas"
- "Jovem Umeh saiu lesionado"
- "Pavlidis marcou de penálti"
- "Sporting. 'Sporting cria jogadores diferenciados'. Jesse Derry entusiasmado na apresentação"
- "Rui Borges levou 31 jogadores para estágio no Algarve"
- "FC Porto. Hwang In-beom referenciado para concorrer com Froholdt"
- "Borja Sainz marcou no empate (1-1) com o Hibernian"
- "Mundial 2026. Quartos de final. Noruega - Inglaterra. Grande golo de Schjelderup não chegou"