Fernão Ornelas vira ‘marchódromo’ no São João

O ‘São João na Sé’ viveu, esta tarde, um dos seus momentos altos: o desfile das Marchas Populares Solidárias, na Rua Dr. Fernão de Ornelas

O evento, conhecido como ‘Marchódromo’, juntou cerca de 650 participantes de 11 instituições sociais.

Entre residentes e turistas, a principal artéria do centro do Funchal encheu-se de residentes e turistas para assistir ao cortejo.

Termina amanhã o ‘São João na Sé’, iniciativa da Câmara Municipal do Funchal que junta as Festas da Sé e os Altares de São João.

O programa, que começou a 19 de Junho, inclui animação cultural, música, gastronomia e convívio comunitário.