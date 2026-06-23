Rafael Leão chega aos três golos em Mundiais

O avançado Rafael Leão chegou hoje aos três golos em Mundiais de futebol, ao encerrar a contagem de Portugal face ao Uzbequistão (5-0), em encontro da segunda jornada do Grupo K da edição 2026.

Em Houston, nos Estados Unidos, o jogador do AC Milan entrou aos 83 minutos e faturou aos 87, depois de dois tentos de Cristiano Ronaldo (seis e 39), um livre direto de Nuno Mendes (17) e um autogolo do guarda-redes Abduvohid Nematov (60).

Em 2022, no Qatar, Rafael Leão tinha marcado dois golos, um ao Gana (3-2), na fase de grupos, e um à Suíça (6-1), nos oitavos de final.

Com três golos, o jogador formado no Sporting saltou para o quarto lugar do 'ranking' luso, juntando-se aos 'magriços' José Augusto e José Torres, que faturaram em 1966, e Gonçalo Ramos, autor de um 'hat-trick' face aos helvéticos.

Na frente, está agora Cristiano Ronaldo, que passou a contar 10 golos, em 24 jogos, contra os nove do 'rei' Eusébio, nos seis jogos que cumpriu em 1966. O pódio é fechado por Pauleta, que apontou quatro (três em 2002 e um em 2006).

O golo de Rafael Leão foi o 67.º de Portugal em Mundiais de futebol.