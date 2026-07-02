Danni Gato trouxe o melhor do 'afro house' ao Summer Opening

Danni Gato manteve a energia em alta no palco principal do Festival Summer Opening, levando o público a cantar e a dançar ao som de alguns dos maiores êxitos do 'afro house'.

Num espectáculo marcado pela música electrónica nacional, o artista também já foi lançando o mote para um dos momentos mais aguardados da noite, incentivando o público a preparar-se para apoiar a selecção nacional no jogo do Mundial. "Quantos é que ganhamos hoje? Dois ou três, não é?", atirou para delírio do público.

Selecção nacional também entra em campo no Summer Opening

O último cabeça de cartaz deste primeiro dia do Summer Opening não sobe ao palco principal. À meia-noite, todas as atenções voltam-se para os ecrãs gigantes do recinto, onde será transmitido, de forma inédita, o encontro entre Portugal, diante da Croácia, referente aos 16 avos de final do Mundial de 2026.

A decisão da organização surgiu na sequência dos vários pedidos feitos pelos festivaleiros nos últimos dias, permitindo assim que o público acompanhe a partida sem abdicar da programação do festival. "Foi uma excelente ideia. Assim não tivemos de escolher entre vir ao festival ou ver Portugal jogar. Acabámos por ter o melhor dos dois mundos", comentou João Guilherme, de 17 anos.