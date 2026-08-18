Jornais destacam goleada histórica do Benfica, negócio de Rodrigo Mora, crise económica e habitação

Público:

- "Pendências nas acções de cobrança de dívida caíram mais de 50% em dez anos"

- "Negócios de Verão. Por amor, Claúdia veio da Suíça para o Algarve e criou negócio com os pés na areia"

- "Gonçalo Paciência. O filho de peixe que agora nada no Atlântico"

- "Imobiliário. Moradores queixam-se à justiça e à UE de mega-urbanização na Artilharia Um, em Lisboa"

- "Imóvel em degradação. Na Casa-Museu Afonso Lopes Vieira, depois da tempestade, veio a ameaça de naufrágio"

- "Crime em Algés. Santa Casa acompanhava família antes do homicídio"

- "Entrevista. 'Os governos mudam, o situacionismo mantém-se'. Manuel Monteiro sobre fazer reformas em Portugal"

- "Intercalares EUA. Economia agrava cenários eleitorais dos republicanos"

Correio da Manhã:

- "Professor mata mãe em fogo. Nonagenária com Alzheimer sobrevive a tragédia no Minho"

- "Docente deprimido incendiou casa onde vivia com a progenitora e a avó"

- "Casa Pia 0 Benfica 7. Goleada histórica em Rio Maior"

- "FC Porto. Rodrigo Mora negociado para a Roma"

- "Sporting. Luis Suárez alimenta insatisfação em Alvalade"

- "Vila Flor. Casal perde a vida em acidente brutal"

- "Crime no Dafundo. Rapaz compra prenda à irmã depois do homicídio"

- "Estado compra ações. Chineses e dono da Zara sacam milhões com a REN"

- "Albufeira. Autarca acusado de incitar ao ódio contra ciganos"

- "Cantanhede. Pena agravada a idoso por enforcar cães"

- "Um ano detido. Atraso da justiça solta dono do Elefante Branco"

- "Máfias da imigração. Governo ataca lojas de fachada"

Jornal de Notícias:

- "Crise no automóvel ameaça mais de mil empregos em Portugal"

- "Só um terço das praias é acessível a quem tem mobilidade reduzida"

- "Chega. Absolvido da morte de PSP faz nova queixa contra Ventura"

- "Solidariedade. Meninas amputadas de Gaza tratadas em Cascais e no Porto"

- "Incêndios. Doze feridos no combate às chamas na Região Norte"

- "Gaia. Vedação e segurança reforçada no Jardim do Morro"

- "Vilar de Mouros. Um festival onde o passado abre portas ao futuro"

- "Ciclismo. 'A Volta é como o Tour. Sinto-me como se estivesse num sonho'. Entrevista a Alexis Guérin, vencedor da prova"

- "FC Porto. Roma paga já 25 milhões por metade do passe de Rodrigo Mora"

- "Casa Pia 0 -- Benfica 7. Hat-trick em sete minutos"

Diário de Notícias:

- "Regresso do Estado à REN só está nos programas dos partidos à esquerda do PS"

- "Discussão. Penalistas certificam. 'Não há vazio legal na venda de droga falsa. É crime de burla'"

- "Defesa. Custo da NATO força mais 4 mil milhões de euros em dívida ou cortes orçamentais"

- "Espanha. Pranto pela morte Federico García Lorca"

- "Norberto Mourão: 'Treino para ganhar, mas há que ser realista'"

- "Habitação. Portugal acumulou défice equivalente a 300 mil casas em quatro anos"

- "Tensão. Irão e Israel não cedem à pressão de Trump para acabar com a crise no Médio Oriente"

- "Espanha. Líder de Ceuta faz ultimato a Sánchez e ameaça recorrer à Justiça"

- "Documentário. José Mourinho: ser ou não ser especial"

Negócios:

- "No Canal do Panamá já se paga 16 vezes mais por carga"

- "Montenegro preparou compra da REN com largos meses de antecedência"

- "Paula Amorim reergue hotel de 25 milhões das cinzas já este outono"

- "Importar e subir impostos para pagar Defesa limita retorno do investimento"

- "Orion assume controlo do Corinthia por 100 milhões"

O Jornal Económico:

- "Vendas de serviços informáticos multiplicaram-se por quatro"

- "Trump acantonado alarga ameaças fora de portas"

- "Ferrari elétrico brilha em Silicon Valley e na China"

- "Empresas brasileiras estão muito preocupadas com restrições da UE"

- "Câmbios. Euro valoriza para 1,16 dólares, máximo de dois meses"

- "Sandra Brito Pereira, diretora da Securitas Portugal: 'Segurança tornou-se estratégica para organizações'"

- "Jerónimo Martins, Visabeira e Carlos Martins vão às compras"

- "Ritmo de queda das fusões e aquisições abrandou"

- "Angola anuncia nova descoberta de petróleo e gás"

Record:

- "Casa Pia 0-7 Benfica. Rock in Rio Maior. Águia em festival de verão"

- "Marco Silva. 'Os adeptos têm de acreditar em nós'"

- "Newcastle é ameaça ao negócio. SAD estica a corda para ter Palhinha"

- "Sporting. Suárez equaciona saída. Colombiano está triste"

- "Pote aguarda vaga no Al Ittihad"

- "FC Porto. Mora assina por 5 épocas. Oficialização na Roma em breve"

O Jogo:

- "Casa Pia 0-7 Benfica. Sem piedade. Exibição demolidora dos encarnados com hat-trick de Pavlidis"

- "Marco Silva: 'Os adeptos fazem a diferença. Retiraram-nos isso na primeira jornada'"

- "Palhinha recusa jogar no Newcastle"

- "Bétis entra na corrida por Barrenechea"

- "FC Porto. Mora faz a mala. Documentos assinados e viagem autorizada: saída para a Roma gera a maior mais-valia de sempre dos dragões"

- "Acordo fechado: 25 MEuro agora, por metade do passe, e outro tanto depois"

- "Mais dois milhões de euros dependentes de objetivos"

- "Negócio semelhante à aquisição de Kiwior e Nehuén Pérez"

- "Lista da Liga de Campeões pode ser um problema. Vasco Sousa é eventual solução para não se perder uma vaga"

- "Sporting. Karim Coulibaly no bloco de notas. Defesa-central de 19 anos está referenciado pela SAD leonina"

- "'Rui Silva deve ficar'. Beto defende guarda-redes, questionado no arranque da época"

- "Ciclismo. 'Para mim, a Volta é como o Tour'. Alexis Guérin regressou a França após consagração nos Aliados. É adepto portista desde a final da Liga dos Campeões em 2004"

A Bola:

- "Casa Pia 0-7 Benfica. Fulminante. Entrada demolidora nas duas partes construiu goleada rara. 2-0 aos 14 minutos e 'hat trick' de Pavlidis entre o intervalo e os 54"

- "Marco Silva: 'A grande diferença foram os adeptos'"

- "Palhinha mais perto"

- "Sporting. Leão prepara proposta por Zekri. Lateral marroquino pode custar entre 3 e 4 milhões"

- "Sunderland quintuplica ordenado a Geny"

- "FC Porto. Rodrigo Mora vai render Euro50 milhões. Negócio alinhavado com a Roma prevê compra no final da época"

- "Borja Sainz espreita o onze"

- "Ténis. Jaime Faria emocionado em Cincinatti. Português derrotou o n.º6 do Mundo e está na terceira ronda"