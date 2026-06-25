PSD critica degradação de Machico e lamenta chumbo do PS a descontos nas piscinas do Porto da Cruz

Os eleitos do PSD na Assembleia Municipal de Machico criticaram ontem a “degradação evidente” do concelho e a falta de manutenção nas acessibilidades, pavimentos e sinalética, lamentando a ausência de soluções para problemas crónicos como o da estrada da Queimada.

Através de comunicado, o PSD refere que, apesar da disponibilidade financeira da autarquia, os seus eleitos social-democratas não compreendem o actual estado dos arruamentos e defenderam a revisão de regulamentos antigos que consideram obsoletos.

Salienta o PSD que, durante a sessão, o grupo municipal do PS chumbou uma proposta do PSD para a atribuição de descontos a residentes, crianças e pessoas com deficiência no acesso às piscinas do Porto da Cruz. A decisão causou polémica por se tratar de uma medida que já tinha sido aprovada pelo próprio PS em sede de Assembleia de Freguesia.

A reunião ficou ainda marcada pela apresentação de dois votos de louvor por parte do PSD: um ao engenheiro Santos Costa, rejeitado pela maioria do PS, e outro ao atleta Rodolfo Alves, aprovado por unanimidade de todas as forças políticas.