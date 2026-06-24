Albuquerque promete transformar Calheta num 'Hub'

Miguel Albuquerque traçou hoje uma visão ambiciosa para o futuro da Calheta, defendendo que o concelho deve afirmar-se como um verdadeiro 'hub' regional de desenvolvimento e prosperidade, com o objectivo de se tornar “um dos melhores concelhos do País”.

Na sessão solene comemorativa dos 524 anos do município, o presidente do Governo Regional afirmou que a estratégia para a Calheta assenta na criação de riqueza, investimento e emprego, sustentando que o crescimento económico é o principal motor do desenvolvimento.

“Estamos a desenhar os próximos anos da Calheta como um hub de desenvolvimento e prosperidade. Queremos fazer da Calheta um dos melhores concelhos do país”, afirmou.

Para Miguel Albuquerque, a profunda transformação que o concelho conheceu nas últimas décadas, ao nível das acessibilidades, saneamento básico, educação, saúde e cultura, deve agora dar lugar a uma nova fase, centrada na afirmação económica do município .

“Só o crescimento económico traz prosperidade, só o crescimento económico traz desenvolvimento, só o crescimento económico esbate as desigualdades, cria igualdade de oportunidades, realização profissional e melhora a qualidade de vida das populações”, defendeu.

Como exemplo dessa estratégia, o líder do Executivo regional voltou a destacar o campo de golfe da Ponta do Pargo, recusando as críticas de quem reduz o projecto à vertente desportiva.

“O campo de golfe é um investimento estrutural para toda a zona oeste da Madeira”, afirmou, revelando que o empreendimento imobiliário associado representa cerca de 110 milhões de euros em construção, aos quais se somam dezenas de milhões de euros em actividade económica ligada aos serviços turísticos.

Segundo Miguel Albuquerque, o projecto permitirá criar cerca de 500 postos de trabalho e gerar mais de 9,5 milhões de euros anuais em salários, funcionando como um importante motor de desenvolvimento para toda a região Oeste.

O presidente do Governo concluiu defendendo que Executivo e autarquia devem continuar a trabalhar em sintonia para concretizar esta visão de futuro para a Calheta.