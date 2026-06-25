Albuquerque aconselha Miguel Castro "a ter muito cuidado com os calados"

O deputado Miguel Castro (Chega) aproveitou o debate temático sobre Ciência e Tecnologia desta manhã para perguntar ao presidente do Governo Regional sobre quantos milhões de euros têm registado as empresas tecnológicas regionais e quantos empregos qualificados têm criado, pois "Importa que essa aposta tecnológica derrame na economia regional".

"O que nós vemos é muito pouco. Quantas empresa tecnológicas, quantos empregos qualificados [foram criados] e quantos jovens foram estudar no continente e regressaram para trabalhar", questionou o representante do Chega.

Castro denunciou que "durante anos a empresa de microalgas do Porto Santo foi apresentada como o maior avanço tecnológico da Madeira e após um investimento de 50 milhões de euros de dinheiros públicos aquela empresa será para desmantelar". "Quem assumirá a responsabilidade pública?, perguntou.

Antes de responder às questões, Albuquerque enviou um recado sobre a vida interna do partido Chega, mais especificamente sobre a candidatura do deputado Hugo Nunes contra o actual líder regional: "Quero manifestar solidariedade para com Miguel Castro. É um bom exemplo de quem não leu Maquiavel. É que tinha aí um companheiro de partido que era muito calado. E é preciso ter muito cuidado com os calados. Vossa Excelência esteve desatento. Ele estava ali sonso, pronto a espetar-lhe uma faca nas costas".

Sobre o desmantelamento da fábrica de microalgas do Porto Santo, Albuquerque disse que "foi um projecto que não resultou", que "nõo há nenhum drama" e que o seu pessoal será integrado noutras áreas. "Só nas antigas repúblicas socialistas soviéticas não falhavam", comentou o governante. A respeito da pergunta sobre o impacto da tecnologia na economia regional e no emprego qualificado, explicou que é pergunta que "não é susceptível de ter uma resposta literal", já que "a incorporação de tecnologia é transversal a todas as áreas da nossa sociedade, inclusive nas empesas de animação turística, que hoje funcionam com tecnologia de ponta".