CH acusa JPP de ‘copiar’ propostas

A Assembleia Legislativa da Madeira prossegue a discussão do debate potestativo requerido pelo Grupo Parlamentar do JPP, subordinado ao tema 'Autonomia e Revisão Constitucional'.

No período de esclarecimentos, o JPP foi confrontado pelo Chega com acusações de “copiar” propostas já apresentadas na República, com Hugo Nunes a apontar medidas associadas ao deputado madeirense Francisco Gomes. "O Chega foi o único partido que colocou a revisão constitucional na agenda política, tanto nesta legislatura como na passada", afirmou.

O deputado do Chega questionou ainda o JPP: "Onde está o vosso projecto de revisão constitucional escrito? Onde estão as vossas propostas no papel?"

Em resposta, o parlamentar do JPP afirmou não ter conhecimento de qualquer proposta daquele partido sobre a revisão constitucional, rejeitando as acusações de “ciúmes” na defesa da Região e apelando a um trabalho conjunto no plano nacional.