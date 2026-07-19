UE, Canadá, Reino Unido e outros países denunciam práticas de detenção ilegais em Israel

As missões diplomáticas da União Europeia e de onze países, em Israel, denunciaram a prática israelita da "detenção administrativa", ao abrigo da qual milhares de palestinianos se encontram nas suas prisões sem acusação nem julgamento prévio.

No comunicado, publicado pelo Consulado britânico em Jerusalém em nome da UE, do Canadá, da Dinamarca, da Finlândia, da Irlanda, da Noruega, da Suécia e do Reino Unido, os signatários recordam que "as organizações de direitos humanos descrevem as condições de detenção dos palestinianos como graves e potencialmente mortais" devido à "alimentação inadequada, à recusa de cuidados médicos e aos abusos sistemáticos" cometidos pelos seus guardas prisionais israelitas.

Além disso, recordam que "os detidos têm o direito de ser informados sobre as acusações subjacentes a qualquer detenção, devem ter acesso a assistência jurídica e ser sujeitos a um julgamento justo".

Em particular, e para dar um rosto à crise, todos os signatários manifestam a sua profunda preocupação com as últimas informações sobre a grave deterioração do estado de saúde do Dr. Abú Safiya, diretor do hospital Kamal Adwan (norte de Gaza), que se encontra detido sem acusação desde dezembro de 2024 pelo Governo de Israel.

A organização Médicos pelos Direitos Humanos afirmou que o seu advogado, Nasser Odeh, documentou lesões graves, sinais de agressão física, dificuldades respiratórias e episódios repetidos de perda de consciência durante uma visita ao seu cliente.

Segundo Odeh, Abu Safiya foi levado à reunião com as mãos e os pés algemados e rodeado por guardas prisionais mascarados. Além disso, apresentava feridas e hematomas recentes e graves na cabeça, bem como à volta dos olhos, das orelhas e do pescoço, o que dificultava a sua identificação.

Assim, as missões diplomáticas instam Israel a cumprir as suas obrigações para com os detidos, nos termos do direito internacional, e recordam que o próprio Supremo Tribunal de Israel rejeitou por unanimidade uma política governamental que proibia os representantes do Comité Internacional da Cruz Vermelha (CICV) de visitar os detidos palestinianos nas prisões.

Por isso, e em última instância, a UE e as restantes missões diplomáticas instam as autoridades a aplicarem "na íntegra" o acórdão do tribunal.