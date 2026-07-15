Reino Unido proíbe redes sociais de madrugada a adolescentes com 16 e 17 anos

O governo britânico anunciou na terça-feira um período, entre a meia-noite e as seis da manhã, de proibição das redes sociais a adolescentes com 16 e 17 anos, que complementa a interdição aos menores de 16 anos.

O Reino Unido tornou-se em junho o último país a anunciar a interdição a menores de 16 anos de sítios das redes sociais, como Snapchat, TikTok, YouTube, Instagram e Facebook. A medida vai entrar em vigor no início de 2027.

"Estas medidas são cruciais para ajudar os jovens a terem o sono de que precisam, a concentrarem-se na escola e no estudos e a passarem mais tempo de qualidade com a família e os amigos", disse a ministra do Digital, Liz Kendall, citada em um comunicado.

As medidas anunciadas incluem também controlos da utilização de 'chatbots' (plataformas de diálogo) da inteligência artificial, que obrigam os menores de 18 anos a fazerem pausas regulares quando as utilizam.

A Austrália tornou-se em dezembro o primeiro país a interditar o acesso às redes sociais aos menores de 16 anos e a Indonésia seguiu-lhe o exemplo em março.

França e Canadá são alguns dos outros países que anunciaram interdições similares.