Maria Franco Ferro sagra-se campeã nacional e estabelece recorde regional em Setúbal
O Clube Naval do Funchal entrou com o pé direito no Campeonato Nacional de Infantis de Natação, que decorre entre sexta-feira e domingo, no Complexo de Piscinas das Manteigadas, em Setúbal, com Maria Franco Ferro a conquistar o título nacional dos 100 metros costas e a estabelecer um novo recorde regional de Infantis A.
A jovem nadadora completou a prova em 1.07,80 minutos, tempo que lhe garantiu a medalha de ouro e lhe permitiu bater o anterior máximo regional da categoria, confirmando o bom momento de forma com que chegou à principal competição nacional do escalão.
Além do triunfo de Maria Franco Ferro, o emblema madeirense colocou outras atletas em competição na jornada inaugural. Vera Ojkic foi 10.ª classificada nos 50 metros livres, com o tempo de 30,12 segundos, enquanto Maria Noronha terminou os 100 metros costas na 15.ª posição, ao registar 1.16,86.
Nos 50 metros livres, Sarah Machado alcançou o 19.º lugar, com 30,72 segundos, Leonor Aniceto foi 24.ª, com 31,49, e Maria Freitas terminou na 61.ª posição, com a marca de 32,02.
A comitiva do Clube Naval do Funchal em Setúbal é constituída por Maria Franco Ferro, Vera Ojkic, Sarah Machado, Maria Noronha, Maria Freitas e Leonor Aniceto, sob orientação dos treinadores João Pedro Vieira, Filipe Fraga e João Perneta.
Com um título nacional e um novo recorde regional logo na primeira sessão de provas, o clube madeirense inicia o Campeonato Nacional de Infantis com elevadas expectativas para as restantes jornadas da competição, que termina este domingo.