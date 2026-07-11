Sociedades de Desenvolvimento distinguidas com galardão 'Green Key'

As Sociedades de Desenvolvimento, sob tutela da Secretaria Regional de Equipamentos e Infraestruturas, foram distinguidas, pela primeira vez, com o galardão ambiental internacional Green Key, atribuído ao Fórum Machico e ao Centro Cultural e de Congressos do Porto Santo.

Para a presidente do Conselho de Administração das Sociedades de Desenvolvimento, Élia Ribeiro, esta distinção “representa um reconhecimento muito importante do trabalho que tem vindo a ser desenvolvido pelas equipas das Sociedades de Desenvolvimento, numa área que é cada vez mais estratégica para a gestão dos nossos empreendimentos”.

A responsável destaca, em comunicado, ainda que “esta distinção para o Fórum Machico e para o Centro Cultural e de Congressos do Porto Santo demonstra que estes espaços já assumem um papel activo na promoção de boas práticas ambientais, sociais e culturais.”

Em nota enviada pela Secretaria Regional de Equipamentos e Infraestruturas é referido que a certificação assume particular relevância por resultar da primeira candidatura apresentada e por ter envolvido um trabalho conjunto entre diferentes áreas e equipas internas de forma a demonstrar o cumprimento de vários critérios ambientais, sociais e operacionais.

Entre os critérios avaliados destacam-se a gestão ambiental, o envolvimento dos colaboradores, a informação disponibilizada aos clientes e visitantes, a gestão da água e dos resíduos, eficiência energética, higiene e limpeza, responsabilidade social, atividades de sensibilização ambiental, bem como as melhores práticas associadas à administração, compras e fornecedores. "O 'Green Key' representa também um compromisso para o futuro, uma vez que pressupõe a melhoria contínua e a avaliação periódica das práticas adotadas. Nesse sentido, os planos de ação elaborados no âmbito das candidaturas assumem-se como ferramentas de gestão, capazes de orientar decisões, reduzir desperdícios, melhorar a eficiência dos recursos e reforçar a relação dos empreendimentos com a comunidade", lê-se ainda.

Promovido em Portugal pela Associação Bandeira Azul de Ambiente e Educação (ABAAE), o 'Green Key' é um galardão ambiental internacional de excelência, que reconhece estabelecimentos que demonstram um compromisso efetivo com práticas sustentáveis e que valorizam aspetos como gestão ambiental, responsabilidade social, educação para a sustentabilidade e a melhoria contínua dos seus procedimentos.

A distinção atribuída ao Fórum Machico e ao Centro Cultural e de Congressos do Porto Santo reforça, assim, o posicionamento das Sociedades de Desenvolvimento enquanto entidade comprometida com os princípios da sustentabilidade e que procura contribuir para a valorização dos seus equipamentos, para a qualificação da oferta regional e para o alinhamento com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da Agenda 2030 das Nações Unidas.