SESARAM retoma visitas no Serviço de Urgência

O Serviço de Saúde da Região Autónoma da Madeira (SESARAM) anunciou a retoma das visitas aos utentes internados no Serviço de Urgência do Hospital Dr. Nélio Mendonça, após uma reavaliação da situação clínica e operacional da unidade.

Segundo a administração, as visitas voltam a realizar-se nos horários habituais, entre as 12h30 e as 13h00 e entre as 19h30 e as 20h00.

A decisão surge na sequência da melhoria da actividade assistencial registada nos últimos dias, verificando-se actualmente uma redução da pressão sobre o Serviço de Urgência.

Recorde-se que as visitas tinham sido suspensas temporariamente devido à elevada taxa de ocupação da Urgência, motivada por razões clínicas e sociais. O SESARAM justificou então a medida com a necessidade de salvaguardar a segurança dos utentes e garantir o normal funcionamento do serviço.

Na nota hoje divulgada, o Serviço Regional de Saúde agradece a compreensão e colaboração demonstradas por utentes, familiares e visitantes durante o período de restrição, assegurando que continuará a acompanhar de forma permanente a evolução da situação no Serviço de Urgência.